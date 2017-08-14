Никита Пресняков увез молодую жену Алену Краснову на Кипр

Никита Пресняков решил устроить молодой жене Алене Красновой медовый месяц и увез ее на Кипр. Изначально парочка хотела отдохнуть в Штатах, но поменяла решение и отправилась к теплому морю на Кипр. Молодоженам очень весело в компании друг друга, поэтому в их аккаунтах «Инстаграма» не появились фотографии с Кипра с подробностями времяпрепровождения.

Никита Пресняков решил порадовать молодую жену Алену Краснову и повез на Кипр в романтическое путешествие. Ранее новоявленная семья не планировала такого рода авантюру – Пресняков занят в корейской постановке пьесы «Чайка», он сыграет в ней Треплева. Но занятость в проекте не помешала ему снять номер в пятизвездочном отеле и порадовать Алену морем и пляжами. Других видео и фотографий с отдыха пара не успела сделать – пока молодые наслаждаются обществом друг друга и не торопятся вести виртуальную жизнь в социальных сетях.

Премьера спектакля, в котором задействован Никита Пресняков, намечена на начало осени этого года, а из-за репетиции собственной свадьбы и танца жениха и невесты он пропустил достаточно репетиций «Чайки». Новобрачные долгое время думали, что у них не будет медового месяца, но потом решились все-таки на Кипр вместо Америки. Детей влюбленные пока точно не планируют из-за занятости обоих, и это решение спонтанно нарушено не будет.

Ранее СМИ писали о том, что Никита Пресняков с женой нацелены на США, и они хотят там не отдыхать и проводить время, а жить. Со страной пара не определилась, но в России Никита и Алена задерживаться не хотят. Правда, честолюбивым планам молодых может помешать все та же работа Никиты – он задействован в достаточном количестве проектов, чтобы содержать семью и расти карьерно. Музыкант признался, что его работа сперва чуть не помешала ему жениться, а вскоре может не дать уехать на ПМЖ.