Никита Пресняков в грубой форме высказался о творчестве Николая Баскова

Никита Пресняков на своей странице вступил в жаркую дискуссию со своими подписчиками, которые обвинили его в том, что он подражает вокалисту группы «Linkin Park» — Честеру Беннингтону. В одном из своих комментариев Никита резко прокомментировал творчество Николая Баскова и его слушателей.

Никита Пресняков недавно решил ответить на многочисленные вопросы от своих подписчиков, которые касались его творчества. Как заявил музыкант, он с другими участниками своей группы в скором времени представит первый альбом. Некоторые из его подписчиков отметили, что Никита слишком сильно подражает Честеру Беннингтону из группы «Linkin Park». В ответ на это музыкант написал еще один комментарий, где упомянул творчество Николая Баскова.

«Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, то смысл что-то вообще писать? Как правильно выразился тут кто-то: «Я же не иду к Баскову в «Инстаграм» и не поливаю его грязью за то, что он не скримит и гроулит», Я такой, и такая моя музыка, на Западе такая музыка стадионы собирает, и?.. Думаете, все, кто слушают такое – дауны? Да нет, все они как раз намного больше понимают, чем среднестатистический человек», – заявил Никита Пресняков.

Стоит отметить, что не все пользователи социальной сети согласились с такой точкой зрения, поспешив ознакомить Никиту со своими аргументами. Как написали его подписчики, если о музыкальных вкусах слушателей еще можно поспорить, то Баскова можно смело назвать достойным артистом с большим именем, а вот сказанное Пресняковым-младшим больше похоже на скрытую зависть. Также некоторые отметили долю правды, которая присутствовала в высказывании музыканта.