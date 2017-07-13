Актер Никита Тарасов приоткрыл журналистам главную тайну своей жизни — он признался, что влюблен. О том, кем является его возлюбленная, Никита рассказывать не стал, так как считает, что личная жизнь не должна становиться достоянием общественности. Но, по его словам, у него с его девушкой все серьезно, и в будущем возможна свадьба.

Никита Тарасов, известный российскому зрителю по телесериалу “Кухня”, рассказал журналистам, что его сердце уже давно занято. Слухи о том, что он встречается с какой-то девушкой оказались верными, и Никита действительно не свободен.

На вопросы о том, кем является его девушка и чем занимается, Тарасов отказался отвечать наотрез. По его мнению, личная жизнь должна быть скрыта от посторонних глаз. Но, при этом, он отметил, что между ним и его избранницей все достаточно серьезно, и он не исключает, что их отношения закончатся свадьбой.

Впрочем, по словам Никиты, он не собирается специально скрываться от журналистов, когда будет находиться вместе со своей возлюбленной в общественных местах. Но на свадьбу, если она состоится, вход им будет строго воспрещен. По словам Тарасова, он не из тех людей, кто спешит выставить напоказ свое бракосочетание с помощью средств массовой информации.

Что касается дел не сердечных, то здесь Никита не создает интриг. Например, он рассказал, что не любит ходить по ночным клубам, а предпочитает пешие прогулки по московским улочкам со старинной архитектурой.

Напомним, что в сериале “Кухня” Никита Тарасов играет роль француза с нетрадиционной ориентацией. Также, на данный момент, актер задействован в работе над лентой “Эбигейл”.