Николь Кузнецова: экстрасенс получила на день рождения автомобиль

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова получила на день рождения в конце августа шикарный автомобиль. Кузнецова призналась, что всегда мечтала о более вместительной, семейной машине, но подарок очень понравился с эстетической точки зрения – тот, кто создавал дизайн, отлично знал, как ей угодить.

Свой 32-ой день рождения экстрасенс Николь Кузнецова решила провести спокойно, тихо и в кругу семьи, однако подарок девушка получила просто роскошный. Машина, вся разукрашенная шариками, понравилась Кузнецовой с эстетической точки зрения. Пока дети ясновидящей были маленькие – Николь привлекали семейные машины, где места хватило бы всем. Но сейчас сыновья повзрослели, и экстрасенс смогла порадоваться машине, которая ей нравится внешне. Дизайн автомобиля, по словам Николь, разрабатывал тот, кто с ней на одной волне.

О белой колдунье из «Битвы экстрасенсов» ходит много слухов, не все из которых правдивы. Правдой является то, что из-за неизлечимого заболевания Николь живет с трубкой в горле, прикрывает ее от телезрителей в эфире, говорит шепотом в микрофоны с высокой мощностью и зависит от лекарств и ингаляторов. Так же правдой являются 233 операции, которые пережила ясновидящая. А слухи о беременности Николь то и дело приходится опровергать.

Вот что случилось со мной ПОСЛЕ премьеры фильма "Гоголь";) С мужем решили, что дочь назовём Параська, в честь одной из героини;)))) #ливень #потоп #николькузнецова #битвасильнеиших #битваэкстрасенсов #гогольначало A post shared by Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official) on Aug 24, 2017 at 12:21am PDT

В конце августа СМИ писали о том, что мать двоих сыновей Николь Кузнецова ждет третьего ребенка: после премьеры фильма «Гоголь» экстрасенс заявила, что готова назвать дочь Прасковьей, так ей понравилось кино. Потом ясновидящей пришлось развеивать слухи. Она объяснила, что не беременна и не планирует пока детей.