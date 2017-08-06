Николь Кузнецова прокомментировала высокие рейтинги "Битвы экстрасенсов"

Николь Кузнецова высказала свое мнение насчет высоких рейтингов у программы «Битва Экстрасенсов». По её мнению, телезрители, которые следят за телепроектом, переживают за участников из-за их искренности.

Николь Кузнецова запомнилась многим телезрителям благодаря своему участию в съемках шоу «Битка экстрасенсов». Несмотря на то, что ей не удалось одержать победу в шестнадцатом сезоне, она запомнилась многим поклонникам программы как одна из самых сильных ясновидящих. Для Николь «Битва экстрасенсов» стала самым ярким и запоминающимся событием в её жизни. Эфир многих сезонов регулярно сопровождается скандальными заявлениями. Так, например, недавно Михаил Пореченков публично заявил о том, что есть некоторые люди, сотрудничающие с экстрасенсами, которые сообщают необходимые сведения участникам по заранее заключенным между ними договорам.

«Честные поединки всегда востребованы, а значит и «Битва экстрасенсов» обречена на успех у зрителей. Они верят не только своим глазам, но и своему сердцу, интуиции. Скандалы только подчеркивают, что проект популярен», — заявила Кузнецова.

Однако Кузнецова высказала свое мнение по поводу этих обвинений. Он думает, что если телевизионная передача сопровождается огромным количеством провокационных заявлений и скандалов вокруг неё, то она определенно имеет большую популярность у зрителей. Она отмечает, что зрители доверяют не только своим глазам и ушам, а также сердцу и интуиции.