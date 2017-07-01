Николь Кузнецова: ясновидящая рассказала о том, почему Виктория Романец и Антон Гусев расстались

Николь Кузнецова из “Битвы экстрасенсов” рассказала, что привело к разрыву отношений между собиравшимися под венец Антоном Гусевым и Викторией Романец, участниками телепроекта “Дом-2”. По ее мнению, Антон никогда по-настоящему не любил Викторию, ему нужны были только ее деньги, ведь девушка практически полностью содержала своего жениха.

Ясновидящая Николь Кузнецова поделилась с журналистами своим мнением о том, почему одна из самых звездных пар “Дома-2” — Антон Гусев и Виктория Романец расстались, хотя дело у ребят уже шло к свадьбе.

По ее словам, Виктория сильно разочаровалась в своем женихе, что вылилось в постоянные прилюдные скандалы и выяснения отношений между ней и Антоном. Поклонники пары сразу же заволновались и все еще надеются на их примирение. Но Кузнецова уверена, что этим отношениям пришел конец, потому что Виктории надоело поведение возлюбленного — Антон постоянно занимался самолюбованием и считал ее деньги. «Он, в принципе, не способен на настоящие чувства, и, теперь, после Виктории, просто будет искать очередную жертву и желательно поглупее Романец.», — считает Николь.

Также ясновидящая рассказала, что Виктория давно видела все недостатки своего любимого, но все равно не хотела с ним расставаться, покупала ему одежду, еду, платила за автомобиль и квартиру. Но, в итоге, ее терпению пришел конец, так как Антон принимал все это как должное. В конце концов, невеста решила, что свадьбу надо отменить, так как такое поведение не красит настоящего мужчину, и больше она не хочет тратить на него ни рубля.