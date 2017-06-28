Николай Басков принимает экспериментальные таблетки для похудения

Николай Басков начал борьбу с лишним весом еще в прошлом году, тогда он стал следить за своим питанием и посещать спортзал. В этом году певец решил принимать экспериментальные образцы специальных таблеток с пептидами. По его признаниям, он чувствует прилив сил, у него улучшается сон. Всего певец похудел на 18 кг.

Известный эстрадный певец Николай Басков поделился с журналистами новостью о том, что с недавнего времени он принимает новые экспериментальные таблетки для похудения. Информация о новинке пока не разглашается, известно, что это разработка российских ученых, а в составе таблеток есть пептиды.

Еще до приема препарата, Басков начал серьезную борьбу с лишним весом. Начиная с прошлого года, он старается следить за своим питанием и ходит в спортзал. В итоге, звезда эстрады сбросил 18 килограммов, чем немало удивил и порадовал своих поклонников.

Что касается таблеток, то по словам Баскова, он в полном восторге от своего эксперимента, так как почувствовал прилив сил, у него улучшился сон, и, таким образом, вести борьбу с лишним весом ему стало намного легче. Никаких побочных эффектов от нового препарата у себя он пока не обнаружил.

Пить экспериментальные таблетки Басков собирается еще в течение нескольких месяцев, параллельно с этим ему ставят курс капельниц.

Новое тело Баскову очень нравится, останавливаться на достигнутом он не собирается, и теперь хочет подкачать мышцы, стать более “рельефным”. Худеть с таблетками ему стало легче, а свои концертные костюмы он ушивал уже три раза, рассказал певец.