Николай Басков вместе с Собчак станцевали известный танец из киноленты «Криминального чтиво». Знаменитости веселились во время роскошной свадебной церемонии детей олигархов. Церемония была организована в Лос-Анджелесе в помещении, где проходила кинопремия «Оскар».

На днях дети богатых бизнесменов РФ сыграли свадьбу, на которую их родители не пожалели огромную сумму, речь идет около 25 млн долларах. Церемония бракосочетания дочки Эльдара Османова, являющегося совладельцем энергетического гиганта «МРСЭН», и сына А.А.Авдоляна, владеющего компанией «СКАРТЕЛ», была организована в Лос-Анджелесе. Для торжества молодая пара выбрала крупный зал, где проходил «Оскар». Это помещение вмещает до 3500 человек.

На мероприятие помимо друзей, родных и влиятельных бизнесменов, были приглашены звезды шоубизнеса РФ. На роскошном торжестве ведущими вечера стала Собчак и Малахов. Развлекали гостей своими выступлениями Стас Михайлов, Басков и Лобода, а зарубежной гостей стала Леди Гага. В Инстаграм Басков опубликовал небольшой ролик, на котором он запечатлен вместе с ведущей мероприятия. Они танцевали зажигательный танец из известного фильма «Криминальное чтиво».

Ночь в самом разгаре🔥перешли с @xenia_sobchak к танцам из "криминальное чтиво" A post shared by Николай Басков (@nikolaibaskov) on Jul 3, 2017 at 12:04am PDT

Напомним, на днях певец поделился с поклонниками еще одним видео. На ролике он танцевал на выступлении уличных американских музыкантов. После выступления Басков отблагодарил коллектив крупной суммой, отметил, что коллегам необходимо помогать. Поклонники знаменитости оценили его щедрость и танцевальные способности.