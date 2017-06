Николай Караченцов восстанавливается на курорте Святой Влас в Болгарии

Всех с Воскресным днём! После службы на этот раз решили не расходится, а наоборот, собраться и попить чай, на тенистой террасе, возле храма! Людмила Поргина рассказала много удивительных историй из их жизни, историй из творчества, историй из "нового" этапа жизни, легендарного Николая Петровича Караченцева. Обсудили современный #театр #кино #живопись #воспитание детей и внуков!)) Получил подсказки в своём продвижении спектакля о Шукшине, в Москве… Вишня, черешня, чай и кофе, тортик и пирожные (Н.П. оказался сластёна, как и я впрочем), лучшие #друзья для таких полуденных бесед! Вам хорошего дня!!! #болгария #храм #воскресение #служба #дети #мы #вместе #я #сегодня #счастливый #легенда #актер #артист #ленком #солнце #счастье #улыбка #славабогузавсе

A post shared by Мерзликин Андрей 🎬 (@merzlikinandrey) on Jun 25, 2017 at 4:16am PDT