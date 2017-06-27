Николай Караченцов восстанавливается на курорте Святой Влас в Болгарии

Актер Николай Караченцов поправляет здоровье в Болгарии на курорте Святой Влас. Людмила Поргина отвезла артиста отдохнуть и навестить семью сына Андрея, но супруги не ожидали, что случайно встретят на отдыхе семью актера Андрея Мерзликина.

Популярный артист Андрей Мерзликин хвастается в «Инстаграме» фотографией с семьей Николая Караченцова за столом. Артист случайно встретил Караченцова и Поргину в Болгарии, и отметил, что всенародный любимец очень неплохо выглядит – он посвежел и повеселел. Так же Мерзликина удивил тот факт, что Николай Петрович любит сладкое и не отказывается от угощения.

По словам Андрея, актриса Людмила Поргина – прекрасный собеседник, она знает много историй из жизни «закулисья» и шоу-бизнеса, всегда готова поделиться ими. Также артистка охотно рассказывает о том, как изменилась ее жизнь после аварии, в которую попал Николай Петрович, и как ей живется, имея на руках инвалида. Дошло даже до советов по воспитанию детей и внуков. В творческом плане Андрею Мерзликину очень помогут подсказки от Людмилы Поргиной: артист играет в спектакле о Василии Шукшине.

Поклонники «Инстаграма» Андрея Мерзликина радуются и за любимого артиста, и за Николая Петровича — хорошо, когда актерские династии гостят друг у друга, общаются и проводят время вместе. Обычно артисты знакомы давно и хорошо, но полноценно дружить семьями у них нет времени. Некоторые подписчики не забывают припомнить Людмиле Поргиной, что в феврале этого года она села за руль выпившая и чуть не угробила себя, мужа, подругу и медсестру. Верующие фолловеры радуются, что Караченцов не забывает посещать храм и даже на курорте нашел православную церковь.