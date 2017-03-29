Николай Носков: дата операции певца обозначится на консилиуме врачей

Известный певец Николай Носков нуждается в операции по удалению тромба. Дата оперативного вмешательства определится на консилиуме врачей.

В данный момент СМИ сообщают, что кризис после инсульта миновал, клиника все сделала, чтобы исполнитель пришел в себя и готовился к операции. Ее дата зависит от ряда факторов, включая состояние Николая Носкова, возраст и анализы. Для начала ничего не должно угрожать жизни больного, операция – в первую очередь. Певец хочет скорее на работу — продолжить свой тур «6:0», которым он радовал слушателей, но врачи запретили ему и думать о гастролях. С инсультом им привозят людей, которым меньше чем 60 лет. Калининград теперь нескоро дождется исполнителя, выступление которого 14 мая с нетерпением ждали. Помимо российских городов рокера ждал Израиль и город Хайфа, известный своим русскоязычным населением.

Медики просят журналистов в статьях о здоровье певца не делать конкретики, не обещать его выступления раньше времени и убедить людей забрать деньги за билеты. Николаю Ивановичу предстоит долгое лечение, непростая операция, реабилитация: с ишемическим инсультом шутки плохи. Коллеги заявили, что их товарищ очень много пел на сцене для поклонников, забывал себя за репетициями, не питался и не отдыхал. 60 лет – серьезная дата, концерт к этой дате планировался на высшем уровне, вот здоровье и «отомстило». Инсульт – болезнь трудоголиков, перфекционистов, идеалистов, которые загоняют не только себя, но и других. У Носкова даже песня есть «А на меньшее я не согласен».