Николай Носков попал в больницу: что говорят врачи?

Исполнитель песен «Паранойя» и «Это здорово» Николай Носков был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Врачам удалось стабилизировать его состояние, но необходима операция по удалению тромба, и Носкова готовят к ней медикаментами.

В данный момент СМИ сообщают, что тромб в шейном отделе дал о себе знать рядом осложнений, певцу стало хуже, и его подключили к аппаратам в реанимации. Юлия Сажина, официальный представитель артиста, заявила: с Носковым работают лучшие реаниматологи столицы, его состояние стабилизируется, о чем лечащий врач сообщил пресс-секретарю певца. Сольному исполнителю всего 61 год, но в ночь на 27 марта он на себе прочувствовал что такое внезапный инсульт. Журналистам сейчас нужно быть очень корректными со всем, что касается операции, лечения и реабилитации Николая Носкова. Коварство ишемического спинального инсульта не позволяет делать прогнозов и что-то писать наверняка. Омертвение клеток спинного мозга грозит параличом, но пока что рано делать любые выводы.

Поклонники певца отметили, что ничего не предвещало беды еще 7 марта. Артист работал: пел для публики в Воронеже, рассказывал об американском шоу-бизнесе, даже призывал не сильно преклоняться перед исполнителями Запада. 8 марта воронежский «Event-Hall» принимал певца с программой «6:0» еще бодрого и полного сил. Он честно сказал журналистам. что труд певца очень нелегок – поют не только связки, а все тело, весь организм, каждая клеточка. Какая-нибудь верхняя нота – давление зашкаливает, это и могло привести к образованию тромба и инсульту.