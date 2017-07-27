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Актер Николас Кейдж стал популярным мемом в Интернете после своего приезда в Астану на кинофестиваль «Евразия». Возможно, сотни тысяч пользователей Сети и не узнали бы о деловом визите в Казахстан голливудского актера, если бы не фотография, на которой Кейдж запечатлен с грустным выражением лица в чапане (национальном халате) и меховой шапке.

Николас Кейдж в казахском народном костюме стал звездой Интернета
Фото: baskino.co

Свой визит в Казахстан в рамках кинофестиваля Николас Кейдж запомнит надолго: его фотографию превратили в Интернет-мем – уж слишком необычно он смотрится в одежде казахских акынов. Общественность позабавило также выражение лица американца на снимке, оно было очень грустным. Теперь «Грустный Киану Ривз» больше не в тренде – его затмил «Грустный Кейдж» в костюме чужой, непонятной, но самобытной страны.

Николас Кейдж в казахском народном халате стал звездой Интернета
Фото: ВКонтакте / LinaTales Historical

Казахи приняли Николаса Кейджа в своей стране как дорогого гостя: показали Астану с необычной архитектурой, угощали национальными блюдами и обеспечили интересную программу – артист сажал деревья, встречался с поклонниками, открывал фестиваль и фотографировался с видными деятелями культуры Казахстана. А чапан, теплый халат для зим, в Казахстане принято дарить только самым уважаемым людям.

«Призрачному гонщику» не впервой становиться мемом – у него живая мимика, яркие эмоции, написанные на лице, артист их не скрывает. Несколько лет назад Кейдж был также мемом «Да ладно!», этот образ долго «гулял» по Сети.

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