Нина Дорошина: журналисты опровергли слухи о парализованности актрисы фильма «Любовь и голуби»

Журналисты телеканала «Москва 24» опровергли дезинформацию о том, что звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина прикована к постели и болеет в одиночестве. Многие СМИ писали, что артистка повредила ногу, парализована и брошена родными и близкими, и только несколько изданий догадались позвонить самой Нине Михайловне.

Канал «Москва 24» заявляет, что слухи, которые ходят вокруг имени артистки театра и кино Нины Михайловны Дорошиной, сильно преувеличены. Сама актриса не хочет пока видеть СМИ и опровергать слухи о своей отнявшейся ноге, парализованности и полном одиночестве – она не в форме, без красивой прически и макияжа, и вообще у нее отпуск. За возрастной актрисой есть кому ухаживать: племянница Олеся попросила не раздувать ажиотаж вокруг имени ее тети. Излишнее внимание чуть не закончилось гипертонией, и кроме врачей Дорошина никого не впустит в квартиру.

82-летняя возрастная актриса Нина Дорошина продолжает вести активный образ жизни и даже играет в «Современнике». Так же ее ждут на работу в Щукинском училище, где она преподает актерское мастерство. Слухи о невостребованности артистки и о ее тяжелом состоянии сильно преувеличены. Так же в СМИ ходили слухи о том, что брат Дорошиной и его дочка умерли, это ввергло в шок племянницу Олесю Евгеньевну. Жив и брат артистки Евгений Михайлович.

Проблемы со здоровьем Нина Михайловна не отрицает, но подчеркивает, что это – решаемые проблемы, а возникли они из-за перегрузок. Остаток лета Дорошина хочет провести на даче, а в октябре вернуться к работе в «Современнике».