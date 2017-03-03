Нонна Гришаева рассказала о семье на шоу «Героиня нашего времени»

Нонну Гришаеву пригласили на проект «Героиня нашего времени», где она рассказала о гармонии в своей семье, карьере, как ей все удается.

Знаменитость считается одной из самых запоминающихся, ярких артисток России. Трансляцию шоу в интернете, в котором участвовала женщина, просмотрели около 500000 человек. В студии обсуждали жизнь женщин, ее требования, которые на сегодняшний день предъявляет ей общество. Отмечается, что женщина обязана быть хозяйственной, хорошей супругой, понимающей матерью, работать и при этом прекрасно выглядеть. В шоу обсуждали, как совместить эти качества. Актриса занимается руководством столичного областного театра юного зрителя, участвует в спектаклях, снимается в кинолентах, стала лицом косметики «Черный жемчуг».

«С самого детства мне нужно на высшем уровне, или вовсе не нужно. После того, как семья стала на первом месте, карьерный рост пошел вверх. Чтобы сохранить прекрасные отношения с детьми, не делайте с ними уроки», — говорит Гришаева.

Напомним, принять участие в данном проекте может абсолютно любая женщина. Для этого нужно оставить историю, в которой будет рассказан вдохновляющий опыт, на официальной сайте проекта.