Вот и подошел театральный сезон к концу, а это значит, что теперь у актёров появилась возможность отдохнуть от тяжёлой работы. Этой возможностью и воспользовалась Нонна Гришаева, уехав вместе со своей семьей отдыхать в Черногорию.

Вместе с актрисой за позитивной энергией, приятными воспоминаниями, и бронзовым загаром ухали члены её семьи — сын Илья и супруг Александр Нестеров. Актриса из числа тех знаменитостей, которые предпочитают не смешивать личную жизнь со своей работой, поэтому в её микроблоге довольно трудно найти фотографии, запечатлевшие счастливые моменты из её семейной жизни. Однако, знаменитость не смогла удержаться на этот раз, и продемонстрировала поклонникам увлекательную морскую прогулку на катере, опубликовав видеозапись в своем микроблоге.

Морская прогулка))#отдых #черногория #нашкатерок A post shared by Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) on Jun 23, 2017 at 4:15am PDT

А вот её дочка, которая недавно отпраздновала 21 год, не смогла отправиться на отдых вместе с мамой. Девушка слишком занята учебой в одном из самых престижных университетов Лондона. Так она обучала на факультете «графики и иллюстраций». Образование для девушки стоит на первом месте, так как для неё очень важно добиться успеха в карьере, которого можно достичь только упорным трудом и наличием хорошего образования. Нонна очень гордится своей целеустремленной дочерью и всегда поддерживает её во всем.