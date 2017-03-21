Новый поворот: Дмитрий Тарасов не пустил Ольгу Бузову на свою вечеринку

Дмитрий Тарасов предотвратил громкий скандал на своем дне рождения. Оказывается, Ольга Бузова пыталась проникнуть на вечеринку к бывшему мужу, однако охрана футболиста не пустила телеведущую на мероприятие.

Юбилей полузащитника «Локомотива» ознаменовался неприятным скандалом в социальных сетях – Ольга Бузова оставила оскорбительный комментарий в адрес певицы Ханны, выступившей на празднике у ее бывшего мужа, и Анастасии Костенко – новой возлюбленной футболиста. Но, как выяснилось, в тот день разборки проходили не только в социальных сетях – Ольга планировала посетить мероприятие лично.

Правда, сделать этого телеведущей так и не удалось. Охрана Тарасова не пустила его бывшую жену в ресторан. Сама Бузова планировала поздравить бывшего мужа, но не лично, а передав поздравления и букет через его маму, которая тоже присутствовала на празднике. Очевидно, что и этого ей сделать не удалось.

Как рассказала потом Ольга Бузова подписчикам, в тот вечер она побывала на другой вечеринке – дне рождения своей подружки, где вдоволь развлеклась и увлеклась спиртным.

Еще одна бывшая супруга Дмитрия, Оксана Тарасова, только позлорадствовала над всей этой ситуацией, намекнув, что репутация Ольга после таких выходок может пострадать. Интересно, что в свое время Бузова сама выступила в роли разлучницы, отбив Дмитрия у Оксаны, когда на тот момент у них уже была общая дочь.