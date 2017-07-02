Нумеролог Клара Кузденбаева утверждает, что певицу Ёлку ожидают трудности с финансами

Нумеролог Клара Кузденбаева произвела собственный прогноз на дальнейшую жизнь певицы Ёлки. Как заявляет специалист, с исполнительницей довольно трудно ужиться в одном доме, из—за того что она слишком придирчивая и прямолинейная.

Сегодня певца Елка отпразднует свой юбилей, ей исполняется 35 лет. Нумеролог Клара Кузденбаева изучила дату рождения исполнительницы, что позволило ей сделать определенные выводы насчет дальнейшей судьбы певицы. Как оказалось дата рождения Ёлки выпала на «День бессвязности«. Это означает, что человек, родившийся в этот день, слишком категоричен и прямолинеен. Именно поэтому Ёлка регулярно обижает людей, говоря им все, что она о них думает, не подбирая при этом слова.