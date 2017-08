Нюша на своей свадьбе танцевала с Леонардо Ди Каприо

Хочу развеять все слухи, домыслы и сплетни…Официально сообщаю, что я вышла замуж! Я никогда не говорила о своей личной жизни, поэтому это событие я тщательно скрывала. Пришло время вам об этом все рассказать. Наше интервью и эксклюзивные фотографии в новом номере журнала @hello__ru Спасибо большое всей команде #hellorussia за профессионализм и красоту материала🙌 И отдельно хочу выразить благодарность за сочную летнюю фотосессию бренду @tezenisofficial #nyusha #нюша #tezenisrussia #tezenis

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Aug 20, 2017 at 12:12pm PDT