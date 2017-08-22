Нюша на своей свадьбе танцевала с Леонардо Ди Каприо

Накануне Нюша устроила грандиозное празднование своей свадьбы с Игорем Сивовым. Помимо огромного числа собравшихся родственников и друзей, на торжестве можно было заметить и пару голливудских знаменитостей.

Для того, чтобы сделать празднование свадьбы как можно более запоминающимся, Нюша пригласила на мероприятие в качестве диджея Пэрис Хилтон, которая развлекала собравшихся гостей своим сетом. Также поздравить молодоженов на Мальдивские острова приехал и Леонардо Ди Каприо. Знаменитый американский актер исполнил танец с невестой, которая позже оценила его танцевальные способности как «неплохие».

Напомним, раннее во многих информационных источниках писалось о том, что певица тайно узаконила свои отношения с возлюбленным в Казани. Эта информация начала свое распространение после того, как журналистам удалось запечатлеть парочку за ужином в одном из местных ресторанов. Представители СМИ, основываясь на снимках, сделали вывод, что влюблённые таким образом отпраздновали начало семейных отношений.