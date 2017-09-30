Нюша: певицу упрекают в том, что она поправилась после свадьбы

Поклонники певицы Нюши упрекают ее в том, что она набрала вес после свадьбы с Игорем Сивовым. Некоторые фолловеры подозревают беременность звезды, а хейтеры уверены, что Нюша просто перестала за собой следить: страсти улеглись, любимый муж рядом, можно немного расслабиться и «слезть с диет». Признаков беременности у Нюши нет, но в Сети обсуждают ее «поплывшие» ноги.

Певица Нюша сразу после свадьбы с Игорем Сивовым на Мальдивах опубликовала в «Инстаграме» откровенные фото, но вместо восхищения получила шквал критики: ее подписчики отметили, что звезда поправилась. Фолловеры подозревают беременность, хейтеры не видят признаков интересного положения и считают: Нюша просто не смогла удержать вес. Сама певица хочет стать мамой, потому от нее ждут подтверждения слов о беременности: в противном случае Нюша просто «расслабилась», заполучив любимого в мужья. А если так, что ей не пристало выходить на сцену в откровенных костюмах: до замужества певице держать форму помогал спорт, и отменить занятия стало ее большой ошибкой.

Мой сценичный look by @diverseshop @jane_aron 😘💞#nyusha нюша #stagetime A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Sep 25, 2017 at 3:41am PDT

Супруг Нюши, 37-летний чиновник от спорта, впервые увидел ее в Казани четыре года назад на Универсиаде. Первое время Сивов общался со знаменитостью просто как с другом, и только в 2017 году их отношения перешли в иную плоскость. Молодые живут в трех городах одновременно – Москве, Казани и Лозанне. Пара постоянно путешествует, но, несмотря на обилие мест жительства, Нюша хочет завести ребенка.