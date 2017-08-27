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Спустя неделю после того, как Нюша сделала официальное заявление о своём новом социальном статусе, она решила продемонстрировать подписчикам фотографию своего свадебного платья.

Нюша продемонстрировала свое свадебное платье
Фото: Wmj.ru

Не так давно Нюша и её избранник Игорь Сивов узаконили свои отношения, сыграв роскошную свадьбу в одном из шикаршейших отелей на Мальдивских островах. Однако официальное заявление от Нюши о том, что она стала женой, было сделано только неделю назад. Затем она порадовала подписчиков своего микроблога публикацией короткой видеозаписи, которая была сделана во время свадебного торжества.

Продолжая островную историю, хочу поблагодарить Ателье-Бутик @enteleyofficial и в частности Эллочку, за помощь в воплощении двух невероятных платьев к моей свадьбе😘🙌 В одном из них я на этом фото))) 📸 by @zverkov_ko @1oakfinolhumaldives #нюша #nyusha

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

И вот, накануне исполнительница разместила на своей страничке в социальной сети «Инстаграм» фотографию, на которой она предстала в свадебном платье. Данная публикация вызвала восторг у поклонников артистки, которые поспешили выразить свои эмоции по поводу увиденного в комментариях. Некоторые подписчики отметили, что это платье самое лучшее из всех, которые они когда-либо видели за свою жизнь. Кто-то даже посчитал, что Нюша в таком одеянии похожа на «небесную нимфу».

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