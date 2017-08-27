Нюша продемонстрировала свое свадебное платье

Спустя неделю после того, как Нюша сделала официальное заявление о своём новом социальном статусе, она решила продемонстрировать подписчикам фотографию своего свадебного платья.

Не так давно Нюша и её избранник Игорь Сивов узаконили свои отношения, сыграв роскошную свадьбу в одном из шикаршейших отелей на Мальдивских островах. Однако официальное заявление от Нюши о том, что она стала женой, было сделано только неделю назад. Затем она порадовала подписчиков своего микроблога публикацией короткой видеозаписи, которая была сделана во время свадебного торжества.

И вот, накануне исполнительница разместила на своей страничке в социальной сети «Инстаграм» фотографию, на которой она предстала в свадебном платье. Данная публикация вызвала восторг у поклонников артистки, которые поспешили выразить свои эмоции по поводу увиденного в комментариях. Некоторые подписчики отметили, что это платье самое лучшее из всех, которые они когда-либо видели за свою жизнь. Кто-то даже посчитал, что Нюша в таком одеянии похожа на «небесную нимфу».