Обидчик Шурыгиной Сергей Семенов рассказал, что дает ему силы не сдаваться в тюрьме

Сергей Семенов рассказал, что был приятно удивлен, когда его начали поддерживать в обществе. Девятого марта сестра Семенова, Екатерина, опубликовала на своей странице в социальной сети письмо от Сергея.

По словам осужденного за изнасилование «звезды» Дианы Шурыгиной, он был приятно удивлен, получив множество писем со словами поддержки. Парень признается, что не ожидал такой реакции общественности. Сергей считает, что именно эти письма придают ему силы не сдаваться в условиях, в которых он оказался. Семенов обещает бороться не для себя, а для всех, кто его поддерживает.

Ранее Сергей дал интервью в колонии для передачи «Пусть говорят». В нем он удержался от оскорблений в адрес Дианы, а также отметил, что ее поведение может закончиться неприятностями. Кроме того, ранее Семенов уверил, что в местах лишения свободы другие заключенные оказали ему поддержку.

А вот Диана Шурыгина недавно предположила, что с Сергеем в тюрьме не слишком хорошо обращаются, сославшись на то, что заключенные не любят насильников. Ввиду этого Диана даже предложила Семенову создать свой видеоблог после освобождения и в нем рассказать, что с ним делали в тюрьме.

Напомним, что ранее Андрей Малахов предположил: Семенов и Шурыгина вполне могут простить друг друга после освобождения парня и даже, более того, сыграть свадьбу.