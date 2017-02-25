Одинцова Жанна: биография и карьера

Жанна Одинцова была помощницей Дмитрия Медведева, в обязанности женщины входила организация работы с журналистами.

Когда Медведев стал первым российским вице-премьером, он должен был отвечать за курирование приоритетных проектов страны. Для осуществления этих проектов ему приходилось ездить по всему государству. Дмитрий Анатольевич осматривал новые поликлиники, родильные дома, отремонтированные учебные заведения. В этих поездках по российским городам его всегда сопровождала помощница Жанна Одинцова. Во время правления Д.А.Медведевым она была назначена заместителем пресс-секретаря главы РФ. Необходимо отметить, что в обязанности данной службы входит обеспечение связи главы с журналистами, предоставление информации о изданных актах, организация информобеспечения визитов, а также других мероприятий.

Напомним, Одинцова родилась в Райчихинске, населенный пункт находится в Амурской области. Закончила обучение на журналиста в Дальневосточном Университете. Но, не успев получить диплом, на протяжении пару лет она работала корреспондентом на «Амур-ТВ». Далее ее карьера только росла, Одинцова работала на благовещенском телевидении на должности замдиректора по информационной политике канала, далее работала в Управлении пресс-службы российского главы.