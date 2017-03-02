Стало известно о том, что Одинцова Жанна была освобождённой от должности заместителя пресс-секретаря президента. От этого назначения ее освободил сам глава государства. На должности она находилась с 2008-го года, её назначал Дмитрий Мeдведев. Глава РФ от этой должности помощницу Одинцову освободил.

Жанна Одинцова за свою жизнь работала не только в политической сфере, но и в журналистике. Она является выпускницей университета. После окончания ВУЗа Жанна трудилась в роли корреспондента «Амуp-ТВ». Спустя какое-то время, в Благовещенске она начала вести передачу, работать журналистом и редактором новостной службы Информ. агентства «Город». Кроме диплома журналиста, у нее имеется диплом преподавателя полит. наук.

Можно сказать, что на протяжении многих лет она работала помощником в Государственном аппарате РФ. Причины, по которым президент РФ указал освободить ее от назначения, остаются неизвестными. Об этом поступало ранее сообщение от пресс-службы Кремля. Жанна Одинцова является очень известной персоной в Благовещенске, ведь долгое время она трудилась в Амурской области в разных информационных источниках и СМИ.

Биографию и карьеру Жанны Одинцовой сегодня изучают многие представители различных информационных источников. После того, как ее назначили помощницей Дмитрия Медведева, на различных форумах граждане города Благовещенска искренне желали ей успехов во всех профессиональных начинаниях.