Оксана Бадрутдинова стала одной из тех, кто погиб между небом и морем, как пишет издание «Лайф». Чиновница от культуры Министерства Обороны полетела в Сирию, чтоб порадовать военнослужащих и жителей Алеппо праздником, но сейчас тело помощницы Антона Губанкова изучает экспертиза. Почти всех погибших нашли водолазы и опознают родственники по приметам и ДНК. Соболезнуют и семье Губанкова, и родным помощницы чиновника.

«Комсомольская правда» неплохо знала чиновницу, потому пишут сейчас о ней только самое теплое, светлое и хорошее. Девушке едва исполнилось 34 – она себе после дня рождения сделала такой милый «подарок» в виде командировки в Сирию. Она зная, что в Сирии не будет снега, благодарила природу за «миллион снежинок», делал фото на аэродроме в Москве, хотя есть примета – нельзя фотографироваться перед полетом. Ее вспоминают, любят и помнят, как дочку военного, которая посвятила себя культуре, но не смогла предать российскую армию, и потому совместила эти две сферы жизни. Оксана была по натуре прекрасным организатором и в Алеппо она хотела организовать детям и военным веселый «Голубой огонек».

Полгода назад при российской базе в сирийском Хеймиме открылся центр культуры, и Оксана Тахировна вложила в него всю свою душу. Можно сказать, она везла военным к Новому Году музыкантов, которые должны были их радовать. Но хор погиб вместе с его дирижером, организатором, художницей и «Доктором Лизой». Каждый летевший в Сирию хотел сделать жизнь сирийцев немного лучше.