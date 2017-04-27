Оксана Самойлова стала многодетной мамой, родив третьего ребенка. Родители назвали дочку Мийей и готовятся к выписке. Джиган опубликовал в соцсети снимок с новорожденной дочерью.

Оксана Самойлова – жена известного репера Джигана стала мамой третий раз. Оксана подарила своему супругу дочку, которую пара назвала Мийей. Самойлова вместе с малышкой замечательно себя чувствуют и принимают поздравления от близких и поклонников. На данный момент счастливая семья готовится к выписке в одном из роддомов Москвы. Кроме того, жена Джигана отметила свое 29-летие 27 апреля. Поклонники начали поздравлять многодетную маму с рождение малышки и с днем рождения самой Оксаны.

Джиган поспешил поделиться в Инстаграм с поклонниками фотоснимком, где он изображен вместе с новорожденной. Судя по фото, отец очень счастлив и души не чает в малышке.

«Я в раю! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом», – поведал рэпер в микроблоге.

Я в раю!!! Знакомьтесь, Майя! Моя третья дочка! С Богом!!! 🙌🏽👸🏻👸🏻👸🏻 A post shared by Джиган / GeeGun (@iamgeegun) on Apr 27, 2017 at 12:13am PDT

Во время третьей беременности Самойлова очень часто публиковала в блоге свои мысли. На последних месяцах беременности супруга музыканта даже призналась, что совершенно ничего не подготовила к рождению ребенка, в связи с большой занятостью. Одним из моментов, который заставил Оксану переживать – стало понимание того, что вскоре они будут многодетной семьей. Ожидая третьего ребенка, модель призналась, что первые две беременности были совершенно другие. Напомним, что пара уже воспитывает две дочки – 6-летняя Ариелу и 2-летняя Лею.