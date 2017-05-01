27 апреля популярный рэпер Джиган и его жена, блогер Оксана Самойлова, в третий раз стали родителями. Молодую маму с доченькой Майей уже выписали из роддома, а встречать ее пришел муж со старшими дочерьми Ариеллой и Леей.

Своей радостью Самойлова тут же поделилась с подписчиками в соцсетях: домой она возвращается с «тремя килограммами счастья». Поклонницы Оксаны еще до родов интересовались: она сама сможет родить ребеночка или придется прибегнуть к хирургическому вмешательству? Счастливые родители не стали скрывать, что малышке врачи помогли появиться на свет, пришлось делать кесарево. Третья по счету подобная операция – большое испытание для матери и ребенка, и Оксана обязательно напишет у себя в блоге, чего ей стоило родить Майю. И о своей новорожденной девочке модель тоже напишет, но немного погодя, когда чуть-чуть придет в себя. Ее фолловеры беспокоятся о здоровье своей любимицы и ее ребенка, а так же спрашивают у молодой матери, как она будет все успевать. Очень непросто заботиться о младенце и при этом уделять внимание мужу, старшим детям, своей физической форме, работе и карьере. Но Самойлова заверила, что она со всем справится.

Ну всё)))мы пошли в новую жизнь,прихватив с собой ещё 3 кг счастья)))💓☀️👫👸👸👸 A post shared by Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) on May 1, 2017 at 7:18am PDT

О своей третьей по счету беременности Оксана много рассказывала в микроблоге. Она отметила, что с третьей девочкой у нее все иначе, чем с Ариеллой и Леей: Оксана много путешествовала, работала и совершенно не переживала и не беспокоилась. Как-никак она готовилась стать многодетной мамой, хотя это словосочетание ее пугало. Лее было все равно – малышке всего два годика, а Ариелла очень хотела поскорее увидеть сестричку. Старшая дочь «заказала» и маме братика, и семья не будет останавливаться на достигнутом: мальчик у Джигана и Оксаны Самойловой обязательно будет, только немного позже.