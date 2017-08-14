Оксимирон Гнойный: рэперы провели баттл

Оксимирон и Гнойный провели баттл. Это событие стало одним из самых ожидаемых. Видео с баттла, в котором Мирон Федоров проиграл, опубликовано на «YouTube»-канале «Versus». По мнению Павла Городницкого, рэпер должен винить в поражении только себя.

Сегодня на «YouTube»-канале «Versus» был опубликован ролик, на котором запечатлен состоявшийся баттл между Оксимироном и Гнойным. Это событие стало одним из самых ожидаемых у поклонников рэпа. В этом баттле победу одержал Гнойный. По мнению Павла Городницкого, в поражении Мирон Федоров должен винить лишь себя.

Блоггер напомнил, что рэпер всегда отличался монотонностью, не стесняясь повторяться в подобных соревнованиях. Состоявшееся событие не стало исключением. Так, Оксимирон лишь в первом раунде упомянул своего соперника, все последующие особо не замечал его.

«Из-за разросшегося эго Мирон тотально недооценил оппонента», — считает Городницкий.

Все это время Оксимирон постоянно говорил о себе: концертах, доходе, команде, творческой деятельности, вкладе в рэп-культуру. В баттле он показал себя, как самовлюбленного, самоуверенного человека. На ролике видно, как Федоров очень волновался, пытаясь скрыть это за ухмылкой. Видео баттла набрало более 5 млн просмотров, а также около 446 тысяч лайков.

Напомним, Оксимирон часто в различных интервью рассказывал о своем тяжелом детстве, как его не принимали сверстники, о жизни в бедном лондонском квартале, первом фристайле.