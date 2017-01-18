Олег Дьяченко: основатель холдинга «Волгопромгаз» скончался в Самаре

Самарский деловой мир понес тяжелую утрату – умер основатель «Волгопромгаза» Олег Дьяченко. Об этом написал в социальных сетях его друг Михаил Дегтярев, депутат губдумы. Человеку, который так много сделал для Самары, но еще больше не успел, был 61 год.

За свою деловую биографию Олег Дьяченко три раза избирался депутатом думы в Самаре. Самарцы хотели его видеть в законодательной власти в 1997, 2001 и 2007 годах. В газовой промышленности Дьяченко занимал высокие посты на предприятии «Газпром» и в холдинге «Волгопромгаз» — трудился заместителем гендиректора. В «Газбанке» покойный состоял в совете директоров и был его председателем. Но в этом состояла его работа, а «для души» Дьяченко входил в состав комитетов по разрешению злободневных вопросов здравоохранения, демографической ситуации в стране и социальной политики. Михаил Дегтярев отметил, что в наше время Дьяченко был «реликтом» — таких бизнесменов остается все меньше.

Как пишут многие самарские СМИ, прощание с депутатом, бизнесменом, меценатом состоится сегодня, в 11.00 до 13.00 в музее Алабина. Два часа отводится желающим почтить память Олега Дьяченко и попрощаться с ним. Причину смерти в 61 год источники не указывают и о тяжелых заболеваниях Дьяченко не упоминают. УХК «Волгапромгаз» — совместное детище Олега Дьяченко и его компаньонов Андрея Кислова и Владимира Аватесяна.