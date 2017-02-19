Олег Тактаров возмущен предложением Голливуда

Актер РФ Олег Тактаров отказался от голливудского предложения в съемках нового фильма. Мужчине предложили роль воюющего на территории Украины жителя России.

О предложении рассказал сам Олег Тактаров. Он написал у себя на странице в Фейсбуке, что ему поступило предложение сняться в киноленте Голливуда, но предлагаемая роль актера очень возмутила. Мужчине предлагали сыграть россиянина, который жестоко расправляется с жителями Украины. Стоит отметить, что на сегодняшний день актер переживает финансовые трудности, но это не заставило его согласиться на эту возмутительную роль. По сценарию, персонаж родом из России, которого зовут Роман, принимает участие в боевых действиях, проявляя хитрость и жестокость. Он убивает жителей одного из мирных деревень Украины, а после со своими товарищами сбивает воздушное судно США, устраивая погоню за офицерами ВМС.

«Очень надеюсь, что судьба еще мне преподнесет другую работу в кино, для помощи детям, но играть такого персонажа….считают, что лучше быть голодным», — написал актер.

Напомним, Тактаров ранее был бойцом смешанного стиля, на сегодняшний день снимается в кино, часто его приглашают в Голливуд. В его кинографии имеется роль военного Николая Сарова «Хищник». Мужчина получил гражданство США.