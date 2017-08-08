Олег Яковлев: вдова музыканта выложила в Сеть песню, написанную им перед смертью

Вдова Олега Яковлева Александра Куцевол выложила в Сеть часть наследия мужа – песню, написанную им незадолго до смерти. Исполнитель не думал, что хит «Не плачь» станет его последним творением. Ранее композиция нигде не звучала для широкой публики.

Песня «Не плачь» — последнее, можно сказать, предсмертное творение покойного исполнителя Олега Яковлева. Его жена Александра Куцевол отметила, что Олег написал песню примерно зимой прошлого года, а до марта этого года работал над ней, по теме песня осенняя — про дожди и грусть, поэтому ее релиз планировался на осень. Поскольку 7 августа Олега Яковлева похоронили, вдова решила обнародовать композицию исполнителя раньше осени, тем более тематика подходящая.

По словам Куцевол, работал ее муж над песней, которая оказалась последней, как-то нестабильно – то работал, то терял к композиции интерес. Хит вообще был закончен лишь по инициативе продюсера Александра Сахарова: он убедил Яковлева, что песни о любви пишутся «на века». Александре не нравилось, что песня посвящена утратам и разлукам, а теперь ей кажется, что гражданский муж еще весной этого года прощался с ней.

Именно под композицию «Не плачь» 7 августа на Троекуровском кладбище предали земле урну с прахом Олега Яковлева. На захоронении, а не колумбарии настояла жена: Александра хочет поставить памятник любимому человеку. На Ваганьковском кладбище вдове не могли предложить участок, поэтому она отказалась от этой идеи. На похороны своего товарища не смогли прийти «Иванушки» Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов. Андрей недавно похоронил сестру, которую потерял вскоре после смерти друга.