Олег Яковлев: вдова музыканта выложила в Сеть песню, написанную им перед смертью

40 дней. Прощальная песня Олега Яковлева "Не плачь", автор слов и музыки — Олег… Его первая и последняя авторская песня. Он написал её в конце прошлого года, а завершил работу над ней в марте. Планировали релиз на осень, так как печальный трек, осенний… 🍁 Ещё накануне записи Олег вдруг передумал писать эту композицию, но саунд-продюсер Александр Сахаров (спасибо ему 🙌🏻) настоял "в этом что-то есть", и Олег согласился) во время записи Саша также заметил "мы же пишем на века.." — так и случилось — родилась песня ***на века*** "Не плачь"… Олежка был очень вдохновлён и собирался писать-писать-писать!! Свой стиль он обозначил так "Я — мужской Земфир"))) 😅 "Ты даже не знаешь, кого ты теряешь…" / эта фраза в финальной версии сильно смущала меня / но Олегу очень нравилась……… и ещё, в очередной раз, прослушивая песню дома, он невзначай сказал "Ты думаешь, кому я эту песню посвятил? тебе!" Прощался……. / "Я больше не боюсь за тебя, ты новая уже без меня…" / Не плачь! Премьера 🙌🏻 Apple Music @ http://apple.co/2vbHlIe iTunes @ http://apple.co/2vdwPPj Google Play @ http://bit.ly/2uybYEb Яндекс.Музыка @ http://bit.ly/2hAJSXQ #олегяковлев #неплачь #прощание #премьера #вечнаяпамять @yakovlevsinger

