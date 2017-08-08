Олег Яковлев: вдова музыканта выложила в Сеть песню, написанную им перед смертью

Вдова Олега Яковлева Александра Куцевол выложила в Сеть часть наследия мужа – песню, написанную им незадолго до смерти. Исполнитель не думал, что хит «Не плачь» станет его последним творением. Ранее композиция нигде не звучала для широкой публики.
Песня «Не плачь» — последнее, можно сказать, предсмертное творение покойного исполнителя Олега Яковлева. Его жена Александра Куцевол отметила, что Олег написал песню примерно зимой прошлого года, а до марта этого года работал над ней, по теме песня осенняя — про дожди и грусть, поэтому ее релиз планировался на осень. Поскольку 7 августа Олега Яковлева похоронили, вдова решила обнародовать композицию исполнителя раньше осени, тем более тематика подходящая.
40 дней. Прощальная песня Олега Яковлева "Не плачь", автор слов и музыки — Олег… Его первая и последняя авторская песня. Он написал её в конце прошлого года, а завершил работу над ней в марте. Планировали релиз на осень, так как печальный трек, осенний… 🍁 Ещё накануне записи Олег вдруг передумал писать эту композицию, но саунд-продюсер Александр Сахаров (спасибо ему 🙌🏻) настоял "в этом что-то есть", и Олег согласился) во время записи Саша также заметил "мы же пишем на века.." — так и случилось — родилась песня ***на века*** "Не плачь"… Олежка был очень вдохновлён и собирался писать-писать-писать!! Свой стиль он обозначил так "Я — мужской Земфир"))) 😅 "Ты даже не знаешь, кого ты теряешь…" / эта фраза в финальной версии сильно смущала меня / но Олегу очень нравилась……… и ещё, в очередной раз, прослушивая песню дома, он невзначай сказал "Ты думаешь, кому я эту песню посвятил? тебе!" Прощался……. / "Я больше не боюсь за тебя, ты новая уже без меня…" / Не плачь! Премьера 🙌🏻 Apple Music @ http://apple.co/2vbHlIe iTunes @ http://apple.co/2vdwPPj Google Play @ http://bit.ly/2uybYEb Яндекс.Музыка @ http://bit.ly/2hAJSXQ #олегяковлев #неплачь #прощание #премьера #вечнаяпамять @yakovlevsinger
По словам Куцевол, работал ее муж над песней, которая оказалась последней, как-то нестабильно – то работал, то терял к композиции интерес. Хит вообще был закончен лишь по инициативе продюсера Александра Сахарова: он убедил Яковлева, что песни о любви пишутся «на века». Александре не нравилось, что песня посвящена утратам и разлукам, а теперь ей кажется, что гражданский муж еще весной этого года прощался с ней.
Именно под композицию «Не плачь» 7 августа на Троекуровском кладбище предали земле урну с прахом Олега Яковлева. На захоронении, а не колумбарии настояла жена: Александра хочет поставить памятник любимому человеку. На Ваганьковском кладбище вдове не могли предложить участок, поэтому она отказалась от этой идеи. На похороны своего товарища не смогли прийти «Иванушки» Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Аполлонов. Андрей недавно похоронил сестру, которую потерял вскоре после смерти друга.