Ольга Баранова: девушка погибшего Егора Клинаева попросила общественность оставить ее в покое

Ничего не хотела сюда писать , но .. ты ворвался в мою жизнь , как ураган и так же резко сегодня оставил .. Слезы душат . Ты всегда всем помогал , а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает .. Пусть земля тебе будет пухом.. а я буду рядом с родителями и Верочкой ребят, не пишите мне пожалуйста ничего, не спрашивайте, я дала ответ

A post shared by Lyolya Baranova✔️ (@lyolya_baranova) on Sep 27, 2017 at 1:01am PDT