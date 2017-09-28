Ольга Баранова: девушка погибшего Егора Клинаева попросила общественность оставить ее в покое

Начинающая актриса Ольга Баранова, девушка погибшего в массовом ДТП актера Егора Клинаева, попросила общественность не трогать ее хотя бы какое-то время. Ольга тяжело переживает отсутствие Егора в своей жизни, но не собирается делиться чувствами, так что какое-то время она будет недоступна для СМИ. Первое время, после похорон Егора, Баранова будет рядом только с семьей любимого.

Девушка погибшего актера Егора Клинаева оставила у себя в «Инстаграме» теплое и трогательное послание к нему, а прессу, фолловеров и прочую общественность Ольга попросила не трогать ее лишний раз. Баранова не хочет отвечать подписчикам, давать СМИ интервью, делиться переживаниями. Ольге нечего сказать, кроме того, что ей плохо без Егора: он всегда стремился всем помочь, но так получилось, что его стремление его же и убило. Фолловеры начинающей актрисы быстро отреагировали на пост Барановой, но она не отреагировала на их соболезнования: Ольга считает, что все высказала, попросив себя не беспокоить. О последнем свидании Егора и Ольги прессе рассказала менеджер Ольги – Наталья.

Известно, что Егор Клинаев погиб из-за пострадавших в массовом ДТП, которых ринулся спасать: они обязаны были установить специальный знак, чтобы другие водители видели наличие аварии. Но знака не было, начинающего актера сбила машина, водитель которой был еще и нетрезв. Судя по «Инстаграму» Клинаева, актер уважал автогонщиков и любил автогонки, но на своей иномарке «Toyota Mark II» ездил очень внимательно.