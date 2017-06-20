Ольга Бузова чуть не потеряла сознание на музыкальной премии

Ольга Бузова предстала перед зрителями церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в образе Афродиты, выйдя из раковины. Но мало кто тогда знал, что исполнительница провела в ней больше сорока минут, а перед тем как выйти из неё начала задыхаться и чуть не потеряла сознание.

Ольга Бузова до сих пор объясняет журналистам, почему для церемонии она выбрала именно образ Афродиты. Она много раз говорила о том, что так хотела напомнить своим недоброжелателям, что она в первую очередь хрупкая женщина, которую может обидеть любой. Как оказалось к «Олимпийскому», где проводилась церемония, все необходимые декорации были доставлены с помощью обычной «Газели». Будучи в очереди перед выходом на сцену, Ольге пришлось провести внутри раковины примерно сорок минут.

Раковина оказалась очень тесной внутри, поэтому исполнительница не могла нормально двигаться и дышать. В тот момент кода настал её черед выйти на сцену, ведущий мероприятия — Дмитрий Нагиев попросил открыть раковину. В этот момент Бузова уже задыхалась и чуть не потеряла сознание, когда вышла от туда.