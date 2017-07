Ольга Бузова и Светлана Лобода втягивают других звезд эстрады в свой конфликт

Друзья, ввиду смешных статей в СМИ с заголовками "Глюкозе досталось из-за разборок Лободы и Бузовой" и разразившихся споров в комметариях под моей последней фотографией со Светой, я хочу внести некую ясность. Начнём с того, что музыка как была, так и остаётся вне политики, очень хочется, чтобы вы об этом вспоминали всегда, когда в вашей голове возникает мысль написать очередную гадость, неоправданно обвинить певицу и разжечь национальный скандал. 🙅 Я обожаю Лободу, её песни и творчество в целом, мало того, что она умница и красавица, так еще и огромная трудяга! Именно благодаря нашей дружбе у меня появилась возможность увидеть, какой объем работы стоит за этой чарующей и нереально сексуальной картиной на сцене 😍, поэтому не стоит писать о том, что из-за близких отношений я кинулась защищать подругу, вы будете неправы! Что касается Бузовой, то моя позиция такова. Бесспорно, она пробивная девчонка, невероятный трудоголик, и главное — Оля не боится делать то, что ей хочется, а я таких людей уважаю. 👏 Она получает кайф от того, что происходит в её жизни, и это непременно привлекает, кроме того у неё есть отличная способность даже действия недоброжелателей поворачивать в свою сторону, этому стоит поучиться. Но, честно говоря, сейчас Бузова больше про бизнес, чем про творчество, которого, как мне кажется, ещё недостаточно. Но я в неё верю. 💪 Давайте меньше ссориться и больше созидать, от вашего злого комметария не изменится ничья жизнь, кроме вашей, но и тут ничего хорошего не ожидает. Любите, творите, радуйте близких, и все будет даже лучше, чем вы можете себе представить. Ваша Глюкоза 🙏#глюкоза #glukoza

