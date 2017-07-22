Ольга Бузова и Светлана Лобода втягивают других звезд эстрады в свой конфликт

Конфликт, который раньше касался только Ольги Бузовой и Светланы Лободы, уже распространился на других звезд эстрады. Знаменитостей мирят, звезды берут на себя непростую функцию рефери, но есть и такие, кто выбрал сторону и поддерживает свою любимицу.

Конфликт ведущей Ольги Бузовой и певицы Светланы Лободы начался после того, как Светлана Лобода в одном из интервью высказывалась об Ольге и программе «Дом-2» с заметным снобизмом. Якобы Ольга и поет, и творит только для тех, у кого нет времени или сил много думать, читать, размышлять, созидать и работать над собой. Тем более, что таких в России – большинство, они делают Бузову успешной, обогащают ее, и это понятно и объяснимо. Звезды шоу-бизнеса не остались в стороне: они ругают Светлану за ее осуждения, обвиняют Ольгу в недалекости или мирят соперниц.

Оказаться на стороне одной из звезд можно добровольно, приняв ее жизненную позицию, но можно и быть втянутым в конфликт совершенно случайно. Певицу Глюкозу (Наталью Ионову), что называется, втянули в противостояние Ольги и Светланы, хотя они вдвоем должны решить свой конфликт. Ионова просто сфотографировалась рядом с Лободой, а поклонники Бузовой решили, что Глюкоза разделяет точку зрения Светланы.

Наталья Ионова, будучи подругой Светланы Лободы, была вынуждена написать у себя в «Инстаграме», что вообще не имеет к этому конфликту ни малейшего отношения. Она, будучи подругой Светы, а не Оли, Бузову уважает за целеустремленность, но с нею не дружит, а с Лободой дружит и очень любит ее. Найдутся те, кто хорошо попиартися за счет конфликта двух исполнительниц, но Наталья Ионова – не из их числа.