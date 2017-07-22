Ольга Бузова и Светлана Лобода втягивают других звезд эстрады в свой конфликт

Конфликт, который раньше касался только Ольги Бузовой и Светланы Лободы, уже распространился на других звезд эстрады. Знаменитостей мирят, звезды берут на себя непростую функцию рефери, но есть и такие, кто выбрал сторону и поддерживает свою любимицу.
Конфликт ведущей Ольги Бузовой и певицы Светланы Лободы начался после того, как Светлана Лобода в одном из интервью высказывалась об Ольге и программе «Дом-2» с заметным снобизмом. Якобы Ольга и поет, и творит только для тех, у кого нет времени или сил много думать, читать, размышлять, созидать и работать над собой. Тем более, что таких в России – большинство, они делают Бузову успешной, обогащают ее, и это понятно и объяснимо. Звезды шоу-бизнеса не остались в стороне: они ругают Светлану за ее осуждения, обвиняют Ольгу в недалекости или мирят соперниц.
Оказаться на стороне одной из звезд можно добровольно, приняв ее жизненную позицию, но можно и быть втянутым в конфликт совершенно случайно. Певицу Глюкозу (Наталью Ионову), что называется, втянули в противостояние Ольги и Светланы, хотя они вдвоем должны решить свой конфликт. Ионова просто сфотографировалась рядом с Лободой, а поклонники Бузовой решили, что Глюкоза разделяет точку зрения Светланы.
Друзья, ввиду смешных статей в СМИ с заголовками "Глюкозе досталось из-за разборок Лободы и Бузовой" и разразившихся споров в комметариях под моей последней фотографией со Светой, я хочу внести некую ясность. Начнём с того, что музыка как была, так и остаётся вне политики, очень хочется, чтобы вы об этом вспоминали всегда, когда в вашей голове возникает мысль написать очередную гадость, неоправданно обвинить певицу и разжечь национальный скандал. 🙅 Я обожаю Лободу, её песни и творчество в целом, мало того, что она умница и красавица, так еще и огромная трудяга! Именно благодаря нашей дружбе у меня появилась возможность увидеть, какой объем работы стоит за этой чарующей и нереально сексуальной картиной на сцене 😍, поэтому не стоит писать о том, что из-за близких отношений я кинулась защищать подругу, вы будете неправы! Что касается Бузовой, то моя позиция такова. Бесспорно, она пробивная девчонка, невероятный трудоголик, и главное — Оля не боится делать то, что ей хочется, а я таких людей уважаю. 👏 Она получает кайф от того, что происходит в её жизни, и это непременно привлекает, кроме того у неё есть отличная способность даже действия недоброжелателей поворачивать в свою сторону, этому стоит поучиться. Но, честно говоря, сейчас Бузова больше про бизнес, чем про творчество, которого, как мне кажется, ещё недостаточно. Но я в неё верю. 💪 Давайте меньше ссориться и больше созидать, от вашего злого комметария не изменится ничья жизнь, кроме вашей, но и тут ничего хорошего не ожидает. Любите, творите, радуйте близких, и все будет даже лучше, чем вы можете себе представить. Ваша Глюкоза 🙏#глюкоза #glukoza
Наталья Ионова, будучи подругой Светланы Лободы, была вынуждена написать у себя в «Инстаграме», что вообще не имеет к этому конфликту ни малейшего отношения. Она, будучи подругой Светы, а не Оли, Бузову уважает за целеустремленность, но с нею не дружит, а с Лободой дружит и очень любит ее. Найдутся те, кто хорошо попиартися за счет конфликта двух исполнительниц, но Наталья Ионова – не из их числа.