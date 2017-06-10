Ольга Бузова на “МУЗ-ТВ” 2017 удивила публику своим необычным нарядом. Она предстала перед всеми в образе прекрасной Афродиты. Из своего появления на красной дорожке Бузова устроила целое представление, спрятавшись в импровизированную ракушку.

Вчера, девятого мая, состоялось 15-е вручение музыкальной премии “МУЗ-ТВ” в спорткомплексе “Олимпийский”. Среди гостей, проходивших по красной дорожке мероприятия, по-настоящему удивила публику певица и телеведущая Ольга Бузова. Она предстала перед всеми в образе несравненной Афродиты, причем свое появление она начала с целого театрального представления.

Сначала перед зрителями появились крепкие молодые мужчины в набедренных повязках, несущие огромную морскую ракушку. После того, как они остановились, ракушка открылась, и, из нее вышла ослепительная Ольга Бузова. Ее экстравагантный наряд был светло-бежевого цвета со стразами и золотыми вставками. Дополнял образ длинный шлейф и сверкающая диадема на голове. К тому же Бузова надела светлый парик, и снова на время стала блондинкой.

На “МУЗ-ТВ” телеведущая боролась за победу в номинации “Прорыв года”, где были озвучены сразу четыре ее композиции, попавшие в топ iTunes Russia. Тем не менее, победа певице не досталась. Заветная “тарелочка” была вручена исполнителю Джаху Халибу из Казахстана.

Расстроенная Бузова расплакалась, но сумела вовремя остановиться и взять себя в руки, тем более, что ей помогали в этом две лучшие подруги — Ирина Дубцова и Ксения Бородина, а также ведущий мероприятия Максим Галкин.