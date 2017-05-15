Ольга Бузова не упускает возможности поиздеваться над Дмитрием Тарасовым

Ведущая Ольга Бузова не упускает возможности посмеяться над бывшим мужем и уязвить его. Она то жестоко шутит над Дмитрием Тарасовым, то желает ему и его новой девушке Анастасии Костенко «гореть в аду».

На юмористическом шоу «Камеди Клаб» Ольга Бузова в очередной раз посмеялась над бывшим мужскими и его моральными качествами. Амплуа у Дмитрия в футбольной команде – полузащитник, а Бузова заявила, что такие мужчины ей больше не нужны. Радом с нею будет только полноценный защитник. Ведущие шоу Павел Воля и Гарик Харламов отметили, что сравнение у Ольги не просто прекрасное, а «претарасное».

В адрес бывшего мужа Ольга не раз отпускала едкие и колкие замечания, похожие на шутку про полузащитника. В 2014 году новая девушка Тарасова получила на конкурсе красоты титул «вице-мисс Россия», а Бузова намекнула, что «миски» даже ее собакам быстро надоедают. Но в порыве чувств ведущая может пожелать и Дмитрию, и его невесте-разлучнице «гореть в аду».

В конце 2016 года стало известно, что Тарасова и Бузовой как пары больше нет. 30 декабря пара официально развелась, а поклонники гадали, что произошло у «тарабузиков». Ольга перестала признаваться Дмитрию в любви в своем «Инстаграме», выкладывать совместные фото, потом бывшие супруги заблокировали друг друга. Причиной Бузова называет то Анастасию Костенко, а то грубое и жестокое заявление футболиста. В один прекрасный день Дмитрий Тарасов заявил, что не любит Ольгу и жить с нею больше не собирается.