Ольга Бузова не упускает возможности поиздеваться над Дмитрием Тарасовым

#ЭКСКЛЮЗИВ Ольга Бузова в Камеди клаб! Этого ты никогда не увидишь по телевизору, только у нас, в @comedyclubru! 👥@garikkharlamov @pavelvolyaofficial @buzova86 #Камеди #камедиклаб #comedy #comedyclub #эксклюзив #exclusive #Бузова #юмор

A post shared by Камеди Клаб (@comedyclubru) on May 8, 2017 at 8:57am PDT