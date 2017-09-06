Ольга Бузова: новая песня певицы появилась в Сети раньше официальной премьеры

Премьера новой песни Ольги Бузовой должна была состояться восьмого сентября, поклонники артистки с нетерпением ждали этой даты. Однако видеопират зафиксировал на камеру выступление Ольги перед участниками «Дома-2», где она и исполнила новую песню.

Исполнение Ольгой Бузовой перед участниками телепроекта новой песни было дебютным, и, скорее всего, телеведущая не хотела, чтобы композиция начала свое распространение по социальным сетям раньше времени. Как можно судить по ракурсу, который был выбран видеопиратом, злоумышленник находился за спинами членов съемочной команды. В видеоролике звучала фонограмма одного из куплетов новой песни «Хит-парад», в то время как Ольга в компании танцоров исполняла ритмичный танец на сцене. Справа в кадре можно было рассмотреть ту часть зала, где находились зрители и участники телепроекта. Сама артистка пока никак не комментирует это неприятное происшествие, возможно, она сделает это в микроблоге, когда настанет день официальной премьеры.

Напомним, Ольга Бузова удивила общественность своим неожиданным желанием сделать карьеру певицы сразу после того, как с громким скандалом развелась со своим супругом Дмитрием Тарасовым. С тех пор её музыкальные таланты являются предметом жарких споров и критики. Однако, несмотря на это, она раз за разом выпускает песни, которые за мгновение пробиваются в верхние строчки музыкальных хит-парадов. На данный момент артистка записала целых десять песен, с которыми уже этой осенью отправиться давать сольные концерты в разные города по всей России.