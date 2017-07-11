Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в «Инстаграме» снимками с отдыха в Ялте. По ее утверждению, она пролежала всего час под палящим солнцем и обгорела, чем и поделилась на фото. В Крыму певица давала концерты, один из которых состоялся на пляжной вечеринке, а другой в одном из местных отелей.

Ольга Бузова регулярно радует своих поклонников личными снимками в «Инстаграме». Каждый раз они набирают много комментариев, в том числе и негативных. Несмотря на это, знаменитость не отвечает на зависть своих недоброжелателей, и продолжает делиться происходящим в ее жизни. Недавно она опубликовала снимки в купальнике, получив шквал критики в свой адрес. Так, пользователи Интернета стали насмехаться над ее небольшим размером груди. Это не первый подобный случай. Ранее ведущая «Дом-2» уже заявляла, что ее все устраивает и прибегать к услугам пластических хирургов она не собирается.

На днях Бузова находилась в Крыму, который посетила чтобы дать там свои концерты. Пользуясь случаем звезда российского шоу-бизнеса решила понежиться на пляже, но за час отдыха под палящим солнцем сильно обгорела. Об этом она поделилась со своими поклонниками в соцсети, приложив подтверждающее фото.

Напомним, недавно знаменитость развелась с супругом Дмитрием Тарасовым, с которым они прожили пять лет. Бузова полностью погрузилась в работу и начала карьеру певицы. Многие не верили в ее успех, но каждая новая песня Ольги занимает топовые позиции в чарте iTunes.