Ольга Бузова опубликовала видео с вокальных репетиций

Ольга Бузова, известная телеведущая проекта «Дом-2», сейчас активно пытается достичь успеха на сцене. Она часто подвергается критике от коллег по эстраде. В доказательство своего таланта девушка решила опубликовать видео с репетиций.

Уже никого не удивляет тот факт, что некогда известная участница телевизионного проекта «Дом-2», а сейчас его бессменная ведущая — Ольга Бузова, поет во многих радиоэфирах. По заявлениям самой Ольги, она намерена достичь высоких результатов на этом поприще. С тех пор, как Ольга заняла со своими композициями ведущие хит-парады страны, многие коллеги по сцене стали отпускать в ее сторону нелицеприятные шутки. Предметом насмешек являются вокальные данные исполнительницы.

Большую известность Ольге принесла недавно состоявшаяся премия «МУЗ-ТВ», где певица была номинанткой премии «Прорыв года». Девушка не победила, но запомнилась всем своим нарядом и поведением. Тогда ведущие премии не упустили шанса подшутить над ней.

Тем не менее, Ольга Бузова несгибаема, стоит на своем. Она уверена в том, что будет скоро собирать полные залы. В подтверждение своих вокальных данных она опубликовала несколько видео, на которых поет вживую. Подписчики звезды были в шоке от такого исполнения. Люди начали нелицеприятно комментировать опубликованные ролики. Многие возмущались, что это не пение, и таланта у Ольги нет. Некоторые выразили недоумение, как вообще можно ходить на концерты Ольги Бузовой, у которой нет ни слуха, ни голоса.