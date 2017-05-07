Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова свозила подругу в Грецию на ее тридцатилетие. Девушка, которая значится в «Инстаграме» как Ольга Десятовская, поблагодарила звезду за такой «бомбический отдых» — подруги жили на роскошной вилле с бассейном и веселились. Правда, всего два дня.

Подругой, которая называет Ольгу «Суслей», Бузова очень дорожит – девушки, что называется, «на одной волне». Ведущая надеется, что их дружба сохранится на долгие годы, и даже в 50 лет они с подружкой будут так же «отжигать» и радоваться жизни. Ей для своей «Кисули», как она ласково называет Десятовскую, ничего не жаль, даже арендовать на два дня шикарную и очень дорогую виллу. Лично для себя ведущая не стала бы снимать апартаменты и платить всего за два дня выходных. У Десятовской в «Инстаграме» фото из Греции, на которых она позирует довольная, очень счастливая и в подписях уверяет, что любит Ольгу Бузову.

Лучшие подруги — это те, которые дополняют друг друга, заполняя пробелы и пустоты друг друга положительными эмоциями 👭😝💋💥❤️❤️❤️Моя Сусля @buzova86 🙏🏻 Ты всё знаешь 🔥🔥🔥#сусикуснаморе#мы#счастливы#friends#happy#life A post shared by Olya Desyatovskaya (@olya.des) on May 5, 2017 at 11:27am PDT

По словам Ольги Бузовой, подружки, отдых в экзотических странах, творчество и песни – то, что помогло ей справиться в непростой момент жизни после ухода мужа. Ольга решила не страдать, а петь о том, что чувствует, ощущает и о чем мечтает. Она смогла осчастливить подругу, но ей хочется, чтоб все женщины на свете были счастливы. Или, по крайней мере, не страдали из-за мужчин, которые не стоят их слез. Не стоит красивым девушкам возвращаться туда, где не любили и не ценили. Своих фолловерш Ольга не раз со страниц «Инстаграма» призывала любить и уважать себя.