Ольга Бузова, известная телеведущая, дизайнер, а сейчас и начинающая певица, побывала на одной из самых ярких звездных свадеб текущего года. Торжество бракосочетания хоккеиста Ильи Аркалова и Элеоноры Мишутиной прошло в дворце торжеств «Сафиса».

Известная телеведущая Ольга Бузова сейчас активно ушла в творчество, приходя в себя от недавно состоявшегося развода со спортсменом Дмитрием Тарасовым. На данный момент Ольга не просто является успешной ведущей телевизионного проекта «Дом-2», с которого начиналась карьера Бузовой, а также активно занимается музыкой, снимая новые клипы и давая множество концертов. Помимо музыки, Бузова активно продвигает свой бренд одежды, самостоятельно разрабатывая эскизы модной одежды и воплощая их в реальность.

Недавно Ольга Бузова побывала в качестве приглашенной на свадебном торжестве хоккеиста Ильи Аркалова и учредителя «ТНТ-music» Элеоноры Мишутиной. Праздник удался на славу, в том числе и за счет множества приглашенных звезд. Так на мероприятии были замечены Анна Седакова, Влад Соколовский и другие. Праздник был очень веселым и музыкальным, поскольку на сцене выступали множество известных артистов, приготовивших в качестве подарка свои выступления. Зал был декорирован белыми элементами, что придавала атмосферу легкости и воздушности.

Я ненавижу за то, что рядом тебя нет — ненавижу 😈😈😈 #идикомне A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 3, 2017 at 11:54am PDT

Своим поведением на вечере Ольга еще раз подтвердила, что с ней все нормально, и она наконец-то смогла победить свою депрессию, в которой находилась после развода с Тарасовым. Ольга танцевала, пела, веселилась, что помогло ей стать звездой вечера.

Но множество поклонников поразило не само поведение телеведущей, а ее красивейший наряд изумрудного цвета, который как нельзя кстати подчеркивал все достоинства певицы.