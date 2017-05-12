Ольга Бузова, бывшая участница скандального телевизионного шоу «Дом-2», пытается обратить на себя внимание Алексея Воробьева, посты и фотографии которого всегда отслеживаются и комментируются Ольгой. Правда сам актер информацию о каких-либо отношениях с Ольгой отрицает.
Многие поклонники бывшей участницы телевизионного проекта «Дом-2» Ольги Бузовой, которая сейчас является бессменной ведущей проекта, предположили, что девушка оказывает знаки внимания актеру и певцу Алексею Воробьеву. Такие выводы сделаны были после активного диалога между звездами в социальных сетях и постоянного внимания Ольги Бузовой, которая всегда старается прокомментировать снимки Воробьева в Инстаграмме. Так, когда актер и певец находился в отпуске в Дубае и соответственно опубликовал фото с отдыха, Ольга Бузова одна из первых, кто прокомментировал снимки, заметив превосходный внешний вид актера.
Сам Алексей Воробьев долго хранил молчание, но на программе «Русские Перцы», где участвовал певец, раскрыл некоторые подробности взаимоотношений с Бузовой, отметив, что никаких любовных чувств между ними нет. На все вопросы, касающиеся Ольги, актер отшучивался, а в конце своего участия в программе вообще предположил, что пиар-менеджеры телеведущей активно работают, в том числе и с программой «Русские Перцы», в которой постоянно упоминается имя ведущей.
В ее глазах хотелось утонуть, Но близко никого не подпускала. Боялась — снова могут обмануть, И повторится, как она страдала. Улыбку покрывала в сердце грусть. И ни один из них не догадался, Что это — маска. А за маской пульс От боли пару раз уже сбивался. Была наивной, верила в мужчин, Которые поступки совершают, Которые любить умеют до седин Одну. И жизнь ей посвящают. Всегда пыталась людям помогать, Но исчезали все, когда ей плохо. Старалась зла на сердце не держать И доверяла людям без подвоха. Вот только с каждым годом все сильней Так жгло в груди — просилась боль наружу. Ведь ни один из тысячи людей За маской не увидел ее душу. Спасибо за фото моей невероятной @bulavina 🖤 #mood
Правда, особо никто из поклонников не поверил заявлениям Алексея, и остались и дальше полагать, что пару связывают чувства. Нашлись и те, кто предположил о вероятном творческом сотрудничестве между звездами. Пока вопрос остается открытым, известно только, что именно Ольга одна из первых поддержала Алексея при разрыве отношений с бывшей девушкой, которая во время отсутствия артиста крутила роман на стороне.