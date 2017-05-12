Ольга Бузова, бывшая участница скандального телевизионного шоу «Дом-2», пытается обратить на себя внимание Алексея Воробьева, посты и фотографии которого всегда отслеживаются и комментируются Ольгой. Правда сам актер информацию о каких-либо отношениях с Ольгой отрицает.

Многие поклонники бывшей участницы телевизионного проекта «Дом-2» Ольги Бузовой, которая сейчас является бессменной ведущей проекта, предположили, что девушка оказывает знаки внимания актеру и певцу Алексею Воробьеву. Такие выводы сделаны были после активного диалога между звездами в социальных сетях и постоянного внимания Ольги Бузовой, которая всегда старается прокомментировать снимки Воробьева в Инстаграмме. Так, когда актер и певец находился в отпуске в Дубае и соответственно опубликовал фото с отдыха, Ольга Бузова одна из первых, кто прокомментировал снимки, заметив превосходный внешний вид актера.

Погодка, конечно, не такая, как была 3 прекрасных месяца под дождем в Ванкувере, но тоже ничего 😂😂😂 A post shared by Алексей Воробьев-🅐🅛🅔🅧 🅢🅟🅐🅡🅡🅞🅦. (@mr.alexsparrow) on May 5, 2017 at 7:12am PDT

Сам Алексей Воробьев долго хранил молчание, но на программе «Русские Перцы», где участвовал певец, раскрыл некоторые подробности взаимоотношений с Бузовой, отметив, что никаких любовных чувств между ними нет. На все вопросы, касающиеся Ольги, актер отшучивался, а в конце своего участия в программе вообще предположил, что пиар-менеджеры телеведущей активно работают, в том числе и с программой «Русские Перцы», в которой постоянно упоминается имя ведущей.

Правда, особо никто из поклонников не поверил заявлениям Алексея, и остались и дальше полагать, что пару связывают чувства. Нашлись и те, кто предположил о вероятном творческом сотрудничестве между звездами. Пока вопрос остается открытым, известно только, что именно Ольга одна из первых поддержала Алексея при разрыве отношений с бывшей девушкой, которая во время отсутствия артиста крутила роман на стороне.