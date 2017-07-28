Ольга Бузова рассказала, с каким мужчиной никогда не свяжет свою судьбу

В недавней беседе с владельцем канала «ДенчикТВ» Ольга Бузова рассказала о том, с каким мужчиной никогда не свяжет свою жизнь. Как оказалось, в детстве её семья жила по соседству с мужчиной, который очень часто злоупотреблял спиртными напитками, после чего вел себя агрессивно.

В ходе недавнего общения Ольги с владельцем канала «ДенчикТВ», исполнительница призналась, что полностью смогла прийти в себя после громкого и скандального развода с Дмитрием Тарасовым, в браке с которым она прожила пять лет. Теперь она готова к новым отношениям, однако, как уверяет Ольга, большинство мужчин стесняются завести знакомство с ней. Но это не единственная причина, по которой телеведущая до сих пор одинока. Как оказалось, у неё есть целый список требований к кандидату в мужья.

Одним из главных требований к её будущему избраннику оказалось отсутствие у него проблем с употреблением алкоголя. Мужчина, который злоупотребляет алкоголем, никогда не сможет завоевать сердце Бузовой. Такое отвращение к пьющим людям выработалось у Ольги еще в детстве, когда её семья жила по соседству с алкоголиком, который регулярно напивался и вел себя крайне неприлично. Именно тогда будущая телеведущая поняла, что никогда не выйдет замуж за пьющего мужчину.