Ольга Бузова рассказала, с каким мужчиной никогда не свяжет свою судьбу

Когда мы ехали с @buzova86 по Питеру она мне рассказала о воспоминаниях из своего детства… И поделилась со мной,почему она до сих пор не замужем!!! #эксклюзив #бузова #новаябузова #питер #денчиктв #привыкаю #подзвукипоцелуев #малополовин #детсво #скоросольник #хит #звезда #всемхорошеговечера

A post shared by denchiktv (@denchiktv) on Jul 23, 2017 at 6:07am PDT