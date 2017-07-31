Ольга Бузова спела с Настей Кудри на концерте «Европа Плюс»

Ольга Бузова выступила на концерте «Европа Плюс». Для выступления ведущая шоу «Дом-2» выбрала провокационный наряд – брюки с вырезом, из-за которого видно нижнее белье. В таком же образе посетила мероприятие Настя Кудри, с которой Бузова спела совместную песню.

На днях состоялся концерт «Европа Плюс», на котором выступила Ольга Бузова. Ведущая проекта «Дом-2» спела песню совместно с Настей Кудри. Знаменитости для выступления выбрали откровенные наряды, на них были брюки с вырезом, демонстрирующим публике нижнее белье. В таком образе певицы без смущения позировали перед журналистами.

Снимком своего образа Бузова поделилась с поклонниками в социальной сети «Инстаграм», сопроводив благодарностью радио за возможность выступить перед большой публикой.

Спасибо большое #evropapluslive за возможность петь перед публикой в 300 000 человек 😻😻😻 Спасибо вам, Москва, за вашу поддержку и Любовь ❤️#намбыложарко с @nastyakudry 🔥 #намбудетжарко Жду вас всех на своём сольном концерте 3 ноября в Известия холл 🎤😻🙅🏻 A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 29, 2017 at 12:24pm PDT

За пару дней фото набрало более 225 тысяч лайков. Под постом знаменитости появилось большое количество комментариев, многие в очередной раз раскритиковали ведущую телепроекта «Дом-2». По мнению фанатов, это слишком откровенный образ, который они не понимают. Некоторые обратили внимание, что образ полностью скопирован у Кристины Агилеры. В подобном наряде мировая знаменитость снялась в собственном клипе на песню «Dirty». Отметим, на критику в свой адрес Бузова не реагирует.

Напомним, после расставания с супругом Бузова решила кардинально изменить имидж, став брюнеткой и попробовав себя в роли певицы. Многие критически отнесли к этому, но ее новые песни взлетают на первые позиции в чартах.