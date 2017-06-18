Ольга Бузова стала пользоваться частными самолетами

Ольга Бузова опубликовала в микроблоге фотографию, на которой видно, как она спускается по трапу частного самолёта. Судя по всему, ее уровень обеспеченности достиг такого уровня, что теперь она может позволить отказаться от использования обычных авиалиний.

Популярность Ольги Бузовой растет чуть ли не в геометрической прогрессии. За 13 лет труда в шоу-бизнесе ей удалось добиться весьма значительного успеха. Именно огромная армия поклонников позволяет песням Ольги находиться на первых местах в различных хит-парадах. Недавний её видеоклип на песню «Мало половин» набрал более миллиона просмотров только за первый час с момента публикации. Основным источником дохода всё-таки является её работа телеведущей на канале ТНТ, там она зарабатывает 50 миллионов в год. Однако, это не единственный источник дохода, также она зарабатывает, размещая рекламные публикации в своем микроблоге. Стоимость одного такого поста рекламодателю может обойтись от 200 до 500 тысяч рублей.

Just landed 🛩 угадаете куда я прилетела? 🙌🏻 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 17 2017 в 8:16 PDT

И вот, недавно она в очередной раз продемонстрировала уровень своей финансовой обеспеченности. Сделала она это, как обычно, с помощью микроблога, опубликовав снимок, на котором было видно, как она спускается по трапу частного самолета. Судя по всему, уровень её доходов теперь позволит ей отказаться от услуг обычных авиакомпаний.