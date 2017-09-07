Ольга Бузова удивила поклонников новым местом работы

Накануне в микроблоге Ольги Бузовой появилась неоднозначная публикация, к которой была прикреплена фотография. На снимке телеведущая была запечатлена в футболке с логотипом «Первого канала» у входа в Останкинскую телебашню.

Не так давно многие информационные источники писали о том, что Ольга Бузова не сможет стать ведущей нового телепроекта на «Первом канале». Тогда стало известно, что летом текущего года были сняты пробные выпуски нового шоу, ведущей которого и должна была стать Ольга. Проект был посвящён разведённым женщинам, столкнувшимся со сложными жизненными ситуациями. Однако, как заявил один из работников канала, шоу не будет выходить в эфире «Первого канала», так как оно, как и многие другие, было забраковано. Тем не менее Бузова недавно вновь подогрела интерес к своей возможной работе на «Первом канале». В её микроблоге появилась неоднозначная публикация, содержащая её фотографию, где она в футболке с логотипом «Первого канала» стоит у входа в Останкинскую телебашню. Что не менее интересно в этой публикации, так это комментарий от телеведущей, говорящий о том, что она провела там весь день, участвуя в съёмочном процессе.

Весь день съёмки🎥🎥🎥 #workbuzova A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Sep 6, 2017 at 3:32am PDT

При этом телеведущая не стала уточнять, что снималось в Останкино с её участием, но поклонники певицы стали смело предполагать в комментариях, что она все-таки будет сотрудничать с каналом. Большинство подписчиков её микроблога искренне порадовалась успехам своего кумира, однако некоторые отметили, что для работы на центральном канале ей необходимо серьезно поработать над своей дикцией.