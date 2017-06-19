Ольга Бузова улетела отдыхать в Монако на выходные

Ведущая ТНТ Ольга Бузова на прошедшие выходные улетела отдыхать в Монако. Ее «Инстаграм» снова наполнился большим количеством ярких снимков, а фолловеры лишь гадают: она отдыхает одна или в компании какого-нибудь мужчины.

Фотографию, сделанную в самолете, Ольга Бузова подписала так: «Спасибо, мне это сейчас просто необходимо». Дальше фанаты начали додумывать сами: Ольга летит в Монте-Карло к кому-то, по приглашению. В Сети начали распространяться слухи, что она весело проводит время с женатым человеком, олигархом — Андреем Мельниченко. Ради этого отдыха, начинающая певица отменила концерт в Ростове-на-Дону. Фанаты гадают, к чему такая срочность.

На кадрах Бузова позирует одна, в местных ночных клубах танцует и отдыхает тоже одна, а сплетни и домыслы звезда «Дома-2» никак не комментирует. Ей не нужны никакие олигархи, чтобы самой себе устроить каникулы в Монако, а версии подписчиков могут не иметь ничего общего с реальностью.

Я остаюсь…настоящей…🙌🏻 я больше сильной и счастливой одна не боюсь , БЫТЬ 🙏🏻 и этот мир весь тянется ко мне…🌎🌎🌎 #малополовин A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 18, 2017 at 12:36pm PDT

У хейтеров ведущей «Дома-2» нет оснований упрекать ее в связи с женатым, зато они ругают новый имидж Ольги и слишком откровенные платья. Ей заявляют в комментариях, что она стала пошлой, разучилась одеваться и рискует превратиться в еще одну Волочкову. Даже фанатов беспокоит, что их любимица теряет свой стиль: она то наряжается Ксеной – принцессой воинов, то копирует Меланию Трамп, то щеголяет в платьях, едва прикрывающих грудь. При этом ведущая заявляет, что имиджмейкера у нее нет, костюмы она себе подбирает сама. Некоторые наряды ее собственной линии одежды являются плагиатом чужих моделей.