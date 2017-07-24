Ольга Бузова ждет, что Светлана Лобода извинится перед ней публично

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова ждет от исполнительницы Светланы Лободы искренних публичных извинений – Светлана оскорбила ее фанатов. Ольга считает, что у ее поклонников есть ум, жизненные стремления, желание расти и развиваться, и никто не имеет права о них говорить неуважительно.

Ведущей «Дома-2» Ольге Бузовой не понравилось то, что певица Светлана Лобода говорит и думает о ее поклонниках. Ранее Лобода писала у себя в «Инстаграме»: Ольгу Бузову смотрят и слушают люди небольшого ума, много и тяжело работающие, у которых нет времени мыслить, читать, чувствовать и развиваться. У телевизора они забываются на время, глядя и слушая Ольгу Бузову. Высказывания певицы не понравились Ольге – ее фанатов необоснованно назвали необразованными, недалекими людьми. И поэтому Лобода должна перед ней и ее фанатами публично извиниться.

Пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богословский высказал свою точку зрения по поводу этого конфликта. Он не понимает, откуда у Светланы Лободы столько снобизма – она выступала на «Доме-2» и не считала это чем-то зазорным. К тому же, рабочий класс – почетная прослойка населения. «Неужто они стали плохими только потому, что у них нет миллионов?», — задается вопросом Антон. Эти люди действительно очень тяжко работают, чтобы наскрести на билет на концерт той же Лободы, и только за это их уже стоит уважать. Представителю Бузовой тоже кажется, что слова Лободы неэтичны, и она должна хотя бы извиниться перед Ольгой и ее поклонниками.

Негативное мнение Ольга Бузова всегда использовала себе во благо, оно только помогает ей творить и продолжать упорно трудиться. Сейчас ведущая и певица готовит новые песни, некоторые на английском языке. Поклонники заступаются за любимицу и ждут от нее новых композиций и выпусков «Дома-2».