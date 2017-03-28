Ольга Дроздова рассказала журналистам о характере своего сына

Недавно Ольга Дроздова пообщалась с журналистами, которым рассказала о некоторых нюансах воспитания своего сына. Оказалось, что девятилетний Елисей растет очень умным и смышлёным ребенком, который уже умнее своей мамы во многих вещах.

Ольга рассказала журналистам, что её сын очень сильно похож на Дмитрия. Особенное сходство с отцом мальчик имел, находясь в утробе матери, это было видно с помощью УЗИ. Также выяснилось, что девятилетнего Елисея нельзя назвать избалованным ребенком. Что такое сахар мальчик узнал только в возрасте 7-ми лет.

Оказывается, что Дроздова никогда не повышает голос на своего ребенка, только понижает. По её мнению, это звучит гораздо убедительней и страшней. Она считает Елисея умнее себя во многих областях, ведь ребенок с большим интересом познает окружающий мир.