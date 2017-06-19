Ольга Кабо поделилась фотографией в купальнике

Ольга Кабо — известная российская актриса, которой не так давно исполнилось 49 лет, сейчас вместе с сыном отдыхает в Алуште. В «Инстаграме» актриса опубликовала фото в купальнике, чем очень порадовала поклонников.

Известная российская актриса Ольга Кабо решила побаловать себя и своего ребенка отдыхом, и отправилась вместе с сыном на отдых в Алушту. Она решила понежиться на пляже побережья Черного моря, несмотря на пасмурную погоду. Ольга отметила, что даже при такой погоде, сквозь облака солнечные лучи доходят до земли и способствуют безопасному загару, который буквально «липнет».

На опубликованном снимке Ольга Кабо позирует в белом купальнике, лежа на шезлонге. Данный снимок заставил подписчиков актрисы восторгаться ее отличной фигурой. Многие стали не просто выражать комплименты женщине, называя ее богиней и красивой девушкой, но и хвалить. Фолловеры поразились тому, что Ольга в таком возрасте держит себя в форме, и ее фигура прекрасна даже после двух родов.

Напомним, что известная актриса была замужем дважды, и в каждом браке у нее родился ребенок. Первый брак состоялся с бизнесменом Эдуардом Василишиным. Тогда супруга подарила мужчине дочку, родив в возрасте 29 лет. В 2009 году Ольга Кабо вышла повторно замуж за Николая Разгуляева, родив ему в 2012 году сына. Во время каждой беременности, особенно первой, Ольга набирала много лишних килограммов. После родов лишний вес уходил сам по себе. Как утверждает сама актриса, отличная фигура – это генетика, а спортом она почти не занимается.