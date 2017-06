Ольга Кабо поделилась фотографией в купальнике

Долгожданный отдых, Чёрное море 🌊 Даже когда нет солнышка, приятно просто полежать на пляже, слушать шум прибоя и крик чаек… Да и в пасмурную погоду можно загореть, при рассеянном излучении загар ещё лучше "прилипает"🌞🌞🌞Уже в мае начала готовить кожу к лету принимая таблетированный комплекс «IMEDEEN. Оптимизатор загара». Так что вернусь в Москву настоящей шоколадкой, без ущерба для состояния кожи 😊🌟😊@imedeen.russia #imedeen #имедин #ялюблюлето @estelle_adony @melissaodadash Photo by @kir_hardy 📸📷

