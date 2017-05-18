Ольга Картункова, запомнившаяся отечественному зрителю по КВН и «Однажды в России», в плотную занялась своей внешность. За последнее время звезда сильно похудела. Но этого Ольга считает недостаточным и она начала экспериментировать с цветом волос.

Ольга Картункова, известная по участию в программах КВН, а также шоу «Однажды в России», запомнилась зрителю как девушка с аппетитными формами, которые так свойственны российским женщинам. Никто и не мог подумать, что со временем актриса кардинально изменит свой имидж и стиль, в том числе и за счет похудения. За последний период с помощью активных занятий спортом и правильного питания Ольга сбросила более 60 килограмм, что изменило звезду КВН до неузнаваемости. Она потеряла в объемах несколько размеров и теперь может с легкостью отказаться от балахонов, и разнообразить гардероб мини юбками и женственными платьями. И не смотря на то, что результат потрясающий и девушка могла бы остановиться на достигнутом, актриса заявляет, что до сих пор активно занимается спортом и придерживается основ правильного питания, не нарушая диеты.

Все меняюсь меняю размениваю 🤦‍♀️😂😂. Как думаете идёт?))) на неё, ну такой тупой взгляд у меня 🤦‍♀️🤦‍♀️😂😂😂😂 A post shared by Ольга Картункова (@kartynkova222) on May 12, 2017 at 1:23pm PDT

Ольга Картункова заявила своим поклонникам, что самое проблемное сейчас – это убрать обвисшую кожу после похудения. Именно поэтому звезда в будущем планирует обратиться к специалистам, которые помогут избавиться от обвисшей кожи и растяжек. Сейчас же Ольга активно экспериментирует с внешностью, применяя к себе новые образы. Недавно опубликованный ею снимок поразил пользователей Инстаграма. На фото бывшая участница КВН уже не брюнетка, а блондинка. Ее подписчики позитивно оценили изменения и сделали массу комплиментов новому образу девушке. Многие заметили, что на снимке совсем новый человек и так звезде на много лучше.